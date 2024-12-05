Diyarbakır Belediyesi\'ne Müfettiş Görevlendirildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin toplu işten çıkartma kararını incelemesi için müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderildi" haberleri üzerine harekete geçildi.

Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildi.