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Diyarbakır Bismil'de Asayiş Uygulamalarında 22 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de Asayiş Uygulamalarında 22 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 41 şüpheli yakalandı. Yapılan kontrollerde silahlar, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 22 şüpheli tutuklandı. Ayrıca uygulama kapsamında 1480 araç kontrol edildi ve 252 araca trafik cezası uygulandı.

Diyarbakır Bismil\'de Asayiş Uygulamalarında 22 Şüpheli Tutuklandı
31.12.2023 - 15:34,
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 41 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 10 gün süren asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 1'i kurusıkı 5'i ruhsatsız 6 tabanca, bıçak, 65 mermi, 2 çalıntı motosiklet, 14 sentetik ecza maddesi, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 22 şüphelinin de bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.

Uygulama kapsamında denetlenen 1480 araçtan 252'sine 273 bin lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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