Diyarbakır Bismil'de kamyonetin çarptığı Suriyeli çocuk hastanede hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta oynayan Suriye uyruklu H.B. (4), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kamyonetin çarptığı Suriye uyruklu H.B. (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, sokakta oynayan Suriye uyruklu H.B. isimli erkek çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, sürücü tarafından araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan H.B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü ifadesinin alınması için polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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