Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilge Anneler Projesi kapsamında vatandaşları yemekte buluşturdu - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilge Anneler Projesi kapsamında vatandaşları yemekte buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilge Anneler Projesi kapsamında vatandaşları yemekte buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Bilge Anneler Projesi kapsamında evlerinde ziyaret edilen 65 yaş üstü kadınlara yemek programı düzenledi. Programda vatandaşlar bir araya gelerek sosyalleşti. Proje kapsamında yaşlıların ihtiyaçları da tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılıyor.

16.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Bilge Anneler Projesi" kapsamında hizmet verdiği vatandaşları yemekte buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 65 yaş üstü kadınlara yönelik "Bilge Anneler Projesi" başlattı.

Proje kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret eden ve ihtiyaçlarını karşılayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, sosyalleşmeleri için yemek programı düzenledi.

Diyarbakır'ın tarihi Ongözlü Köprüsü'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Diyarı Lezzet sosyal tesisinde düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, proje kapsamında yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi.

Tespit ettikleri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üniversiteli gençlerden oluşturduğumuz gönüllü bir ekip gidip evleri temizleyecek. Bazı yaşlılarımız da evde yalnız yaşadıkları için yemek ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Kızılay ile görüştük. Kızılay bu ihtiyaçlarını temin edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilge Anneler Projesi kapsamında vatandaşları yemekte buluşturdu - Son Dakika

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