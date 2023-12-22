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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diclekent Bulvarı'nda Kaldırımları Yeniledi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diclekent Bulvarı'nda Kaldırımları Yeniledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı'nda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. 950 metre gidiş ve 950 metre geliş yönünde toplamda 1900 metre alan yenilendi. Yenileme çalışmaları kapsamında bozulan kaldırım taşları söküldü ve bulvara 10 bin metrekare bazalt taşı döşendi. Ayrıca, bulvara 70 adet aydınlatma direği yerleştirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diclekent Bulvarı\'nda Kaldırımları Yeniledi
22.12.2023 - 14:03,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diclekent Bulvarı'nda kaldırımları yeniledi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı'nda yol yenileme çalışması yürüttü.

Mahabad Bulvarı Kavşağı ve Medya Kavşağı arasında kalan 950 metre gidiş 950 metre geliş yönünde toplamda 1900 metre alan yenilendi.

Ekipler, yenileme çalışmaları kapsamında ilk etapta bozulan kaldırım taşlarını söktü, ardından bulvara 10 bin metrekare bazalt taşı döşedi.

Bulvara 70 aydınlatma direği de yerleştirilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diclekent Bulvarı'nda Kaldırımları Yeniledi - Son Dakika
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