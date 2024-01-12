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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Milli Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Milli Sporcuları Ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ücretsiz Spor Kurslarında eğitim gören ve dereceler elde eden milli sporcuları ağırladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören 20 judo sporcusu, Genel Sekreter Çiftçi'yi ziyaret etti. Çiftçi, 6'sı milli sporcu olan 12 sporcuya aylık maddi destek sağlanacağını ve 8 judo sporcusunu başarılarından dolayı tebrik etti. Sporculara judo kıyafeti ve eşofman takımı hediye edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Milli Sporcuları Ağırladı
12.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:09
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ücretsiz Spor Kurslarında eğitim gören ve dereceler elde eden milli sporcuları ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Ücretsiz Spor Kurslarında eğitim gören ve önemli dereceler elde eden 20 judo sporcusu Genel Sekreter Çiftçi'yi ziyaret etti.

6'sı milli sporcu olmak üzere 12'si Sporcu Eğitim Merkezi'ne (SEM) seçilerek eğitim hayatları boyunca aylık maddi destek sağlanacak olan ile Balkan ve Türkiye dereceleri yapan 8 judo sporcusunu başarılarından dolayı tebrik eden Çiftçi, "Daha nice başarılara gençler. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun." dedi.

Çiftçi, sporculara judo kıyafeti ve eşofman takımı hediye etti.

Kaynak: AA
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