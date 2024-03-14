Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merve Gülcemal ve Mustafa Demirci\'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Çiftçi, tıp bayramının vatan işgaline karşı savunulan bağımsızlık ruhunun sembolü olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için yapılan çalışmalara değindi. Ayrıca, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Tıp Bayramı'nı kutladı.