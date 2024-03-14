Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında yazar Merve Gülcemal ve sanatçı Mustafa Demirci'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.
"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Merve Gülcemal söyleşi, Mustafa Demirci ise konser etkinliği ile sahne aldı.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programlarda, Merve Gülcemal donanımlı bir anne baba olabilmek üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken Mustafa Demirci ise sevilen ezgilerini seslendirdi.
Dinleyicilerden Meryem Umut, etkinlikleri keyifle takip ettiğini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merve Gülcemal ve Mustafa Demirci'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu - Son Dakika
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında yapılacak mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık oluşturma hedeflendi.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışında konuştu. Polat'ın eski evi restore edilerek anı evine dönüştürüldü ve kişisel eşyaları sergilenecek bir oda oluşturuldu. Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İzmir Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin ve sağlık personelinin fedakarlıklarını vurguladı. Kaynak, Atatürk'ün sağlık devrimine olan inançlarını sürdüreceklerini belirtti. Törenin ardından hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tramvay hatları güzergahı boyunca risk oluşturan ağaçların dallarını budama çalışması yaptı. Bu sayede tramvay seferleri aksamadan devam etti.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla işletmelerde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik veriliyor. Gıda güvenliğinin sağlanması için resmi kontrol ve denetimler ise 5996 Sayılı Kanun kapsamında yürütülüyor. İl Müdürü Oktay Öcal, vatandaşların sorunları için ALO GIDA 174 hattını aramalarını ve denetimlerin etkinliğini artırmalarını istedi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Çiftçi, tıp bayramının vatan işgaline karşı savunulan bağımsızlık ruhunun sembolü olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için yapılan çalışmalara değindi. Ayrıca, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Tıp Bayramı'nı kutladı.
Düzce Belediyesi, artan yolcu sayısı ile orantılı olarak, toplu ulaşım sisteminde yeni bir düzenlemeye giderek 44 yeni otobüs dahil edilecek.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelere yönelik rutin kontrollerini artırdı. Denetimlerde genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleri gibi konular inceleniyor.
Almanya'da yaşayan bir CHP üyesi, Kırşehir Belediyesiyle arazisinde yapılan imar revizyonu değişikliği nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini anlatan vatandaş, belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kayda alarak delil olarak sundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?