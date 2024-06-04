Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan işten çıkarmalarla ilgili açıklama - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan işten çıkarmalarla ilgili açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan işten çıkarmalarla ilgili açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, yapılan işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaparak, sadece 59 kişinin iş akdinin feshedildiğini belirtti.

04.06.2024 16:17  Güncelleme: 16:18
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(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, belediyeden yapılan işten çıkarmalarla ilgili "Gerek 31 Mart tarihindeki yerel seçim öncesi yapılan işçi alımları gerekse kayyumlar döneminde ihtiyaç fazlası alınan ve halihazırda kapasitenin üzerinde olan kimi personelin işine Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne istinaden son verilmiştir. Basına yansıtıldığı gibi bu sayı 400 değil sadece 59 kişinin iş akdinin feshedilmesiyle sınırlıdır. Bu kararın dün Hakkari Belediyesine atanan kayyım uygulamasıyla bir ilgisinin bulunmadığını vurgulamak isteriz" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, belediyeden bu sabah yapılan işten çıkarmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve kayyum döneminde işe alınan yaklaşık 400 kişinin bu sabah itibariyle SMS ile işten çıkarıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki 8 yıllık kayyumlar döneminde eş, dost kayırmacılığı ile ihtiyacın çok üstünde sayısız insan işe alınmıştır. Bu alımların önemli kısmının bu kentle ilgisi olmayan kişilerden oluştuğu zaman zaman basına da konu olmuştur. Kuşkusuz kapasite fazlası gerçekleştirilen işe alımlar belediye bütçesine ağır yük olmaktadır. Aşırı personel harcamaları nedeniyle kaynakların doğru ve etkin kullanımını engellemekte, dolayısıyla kaynaklar kentin altyapı ve üstyapı çalışmalarına yansımamaktadır.

Gerek 31 Mart tarihindeki yerel seçim öncesi yapılan işçi alımları gerekse kayyumlar döneminde ihtiyaç fazlası alınan ve halihazırda kapasitenin üzerinde olan kimi personelin işine Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine istinaden son verilmiştir. Dolayısıyla basına yansıtıldığı gibi bu sayı 400 değil sadece 59 kişinin iş akdinin feshedilmesiyle sınırlıdır. Bu kararın dün Hakkari Belediyesine atanan kayyım uygulamasıyla bir ilgisinin bulunmadığını vurgulamak isteriz."

Kaynak: ANKA

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