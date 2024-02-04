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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu Öğrencisi Mehmet Aslan Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu Öğrencisi Mehmet Aslan Altın Madalya Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu Öğrencisi Mehmet Aslan Altın Madalya Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan ücretsiz spor okulunda keşfedilen atlet Mehmet Aslan, U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 3 bin metre yürüyüş müsabakasında altın madalya kazandı. Aslan, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

04.02.2024 15:01
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) bünyesinde açılan ücretsiz spor okulunda keşfedilen atlet Mehmet Aslan, U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında yeteneği keşfedilen Aslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

Kulüpte çalışmalarına devam eden Aslan, 3-4 Şubat'ta Bursa'da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasına katıldı.

Aslan, farklı illerden gelen sporcuların 18 kategoride yarıştığı turnuvada, 3 bin metre yürüyüş müsabakasında Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

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