Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu Öğrencileri Derece Elde Etti

Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da Seçim İrtibat Bürosu Açılışını Yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi ve esnafı ziyaret etti. Davutoğlu, vatandaşlara hitap ederek, Ağrı için tertemiz bir belediyecilik anlayışıyla hizmet sunacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.