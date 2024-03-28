Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

28.03.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda eğitim gören Kuraş sporcuları, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendi gelişimlerini pekiştirerek önemli dereceler elde etmeye devam ediyor.

DBB Kuraş sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu.

Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.

6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Birinci ve ikinci olan sporcular Dünya Şampiyonasında, üçüncü ve dördündü olan sporcular ise, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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