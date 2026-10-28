Diyarbakır Çermik'te 29 Ekim töreninde Kaymakam Karataş ve Akdağ çelenk sundu - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te 29 Ekim töreninde Kaymakam Karataş ve Akdağ çelenk sundu

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Diyarbakır Çermik\'te 29 Ekim töreninde Kaymakam Karataş ve Akdağ çelenk sundu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Hükümet Konağı bahçesinde tören gerçekleştirildi. Törende Kaymakam Adem Karataş ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Akdağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkan Vekili Mahmut Akdağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te 29 Ekim töreninde Kaymakam Karataş ve Akdağ çelenk sundu - Son Dakika
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