Diyarbakır Çermik'te kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından Çermik Belediyesi önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterirken, Kızılay yetkilileri düzenli kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay tarafından Çermik Belediyesi önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Türk Kızılay yetkilileri, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, düzenli kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekti.
Kaynak: AA
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