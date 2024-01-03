 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da 102 Milyon Kök Hint Keneviri ve 47 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 102 Milyon Kök Hint Keneviri ve 47 Ton Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın 2023'te düzenlediği operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanların faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır\'da 102 Milyon Kök Hint Keneviri ve 47 Ton Esrar Ele Geçirildi
03.01.2024 - 11:16,
Abone Ol

Diyarbakır'da jandarmanın 2023'te düzenlediği operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya çıkarmak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu madde ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihlerinde yürütülen operasyonlar tamamlandı.

Bu operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, Diyarbakır, Uyuşturucu, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 102 Milyon Kök Hint Keneviri ve 47 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde

Son Dakika
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Bütün dünyanın gözü bu maçta! Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 102 Milyon Kök Hint Keneviri ve 47 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement