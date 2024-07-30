Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı: 2 sağlık çalışanı yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınlarının saldırısı sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.
Barış Mahallesi'nde baş ağrısı şikayeti bulunan kişi için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.
Belirtilen adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaya evinde müdahale edilmek istenmesi üzerine yakınları hastanın hastaneye götürülmesini isteyerek sağlık ekibine bıçak ve şişeyle saldırdı.
Olayda, sağlık ekibinden Z.B. ve E.T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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