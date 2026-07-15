Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı. Anma programında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Geçen on yıllık süre zarfında devletimiz eli kanlı terör örgütü FETÖ mensuplarına karşı amansız bir mücadele yürütmüş ve faillerin kahir ekseriyeti çok büyük bir bölümü de adalet önüne çıkarılarak hesap vermeleri sağlanmıştır. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Bu mücadele hitama ermiş, tamamlanmış bir mücadele değildir" dedi.

Diyarbakır Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi. Valilik binası önünde yapılan anma programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz yıl dönümüne ilişkin Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma etkinliğinde yaptığı konuşma izletildi.

Anma programında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuşmasına, "O meçhul gecede 253 vatan evladı şahadet şerbetini içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazi oldu. Bu sayıların her biri vatanı, bayrağı ve milli iradeyi korumak uğruna ortaya konulan fedakarlığın, cesaretin ve kahramanlığın nişanesidir" sözleriyle başladı.

Milletin geleceği, devletin bekası ve kutsal değerlerin muhafazası için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını aktaran Vali Zorluoğlu, "15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülen, meydanları dolduran, kendi cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi meclisimi ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem diyen necip milletimizin her bir ferdine Diyarbakır'dan bir kere daha şahsım ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"15 TEMMUZ, SADECE BİR DARBENİN AKAMETE UĞRATILDIĞI BİR GECE DEĞİLDİR"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 17 yaşındaki bir gencin, "Sala okunduğu için sokağa çıktım. Çünkü zamansız salanın cihat anlamı taşıdığını biliyordum. Vatan elden gidiyor diye düşündüm ve sokağa çıktım" sözlerini konuşmasına ekleyen Vali Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerim. Bu sözler 17 yaşındaki bir evladımıza ait. 15 Temmuz direnişini ve ruhunu daha iyi anlatmak için ben doğrusu daha iyi cümleler kuramayacağım. Ancak böyle bir milletin mensubu olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Tarihimizin hiç şüphesiz en sinsi ve en alçak darbe girişimi olan 15 Temmuz, sadece bir darbenin akamete uğratıldığı bir gece değildir. O gece FETÖ'cü hainler sadece cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi hedef almadı. O gece sadece devletimizin güvenlik birimleri, kolluk kuvvetleri hedefe konulmadı. 15 Temmuz gecesi topyekun ülkemize, çocuklarımızın geleceğine ve milli bekamıza kastedildi."

"BU MÜCADELE HİTAMA ERMİŞ, TAMAMLANMIŞ BİR MÜCADELE DEĞİLDİR"

Darbe girişimiyle kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yok edilmeyi amaçlandığını aktaran Vali Zorluoğlu, "Bu nedenle 15 Temmuz, aziz milletimizin kendi iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canını ortaya koyarak sahip çıktığı büyük bir zaferin adıdır aynı zamanda. Her yaşam biçiminden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden 80 milyonun kıyamı ve ortak mücadelesidir 15 Temmuz. Geçen on yıllık süre zarfında devletimiz eli kanlı terör örgütü FETÖ mensuplarına karşı amansız bir mücadele yürütmüş ve faillerin kahir ekseriyeti çok büyük bir bölümü de adalet önüne çıkarılarak hesap vermeleri sağlanmıştır. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Bu mücadele hitama ermiş, tamamlanmış bir mücadele değildir" ifadelerini kullandı.

"BU ALÇAK DARBEYİ VE BU DARBECİLERİ ASLA UNUTMAYALIM"

"FETÖ ve benzeri sinsi yapıların devletimize ve aziz milletimize yeniden musallat olmaması için işte bu 15 Temmuz ruhunu hep beraber millet olarak diri tutmak zorundayız" diyen Vali Zorluğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:"

"Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak da her birimizin hem dini hem de milli vazifesidir. Sizlerden istirhamım şudur. Bu toprakların, bu kadim coğrafyanın, tarihimizin gördüğü bu en büyük ihaneti, bu alçak darbeyi ve bu darbecileri asla unutmayalım, asla unutturmayalım."