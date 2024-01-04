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Diyarbakır'da 154 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 154 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 154 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Lice ilçesi Kırsal Yünlüce Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş esrarlar bulundu ve muhafaza altına alındı.

04.01.2024 - 13:32,
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DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 154 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Kırsal Yünlüce Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır hale getirilmiş 154 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.(DHA)

Diyarbakır\'da 154 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 154 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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