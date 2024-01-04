Diyarbakır\'da 154 Kilo Esrar Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 154 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Kırsal Yünlüce Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır hale getirilmiş 154 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.(DHA)