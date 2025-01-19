Diyarbakır'da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırıldı, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırıldı, Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki F.Y. zorla otomobile bindirilip kaçırıldı. Kaçırma eylemi sırasında müdahale eden S.A.Y.'ye pompalı tüfekle ateş açan şüphelilerden M.K. tutuklandı. Diğer üç şüphelinin yakalanması için polis çalışmaları sürüyor.

19.01.2025 21:18
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1) 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRİP KAÇIRAN ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da F.Y.'yi (16) zorla otomobile bindirip kaçıran, onu kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye de pompalı tüfekle ateş açan şüphelilerden M.K. (23) tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona otomobille gelen 1'i pompalı tüfekli 4 kişi, F.Y.'yi dövüp zorla araca bindirdi. Bu sırada F.Y.'yi kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıdan yara almayan S.A.Y. kaçarken, silahlı kişi de boş kartuşu aldı. Şüpheliler daha sonra F.Y.'yi zorla bindirdikleri otomobille uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre sonra F.Y.'yi serbest bırakarak, kaçtı. F.Y.'nin kaçırılma anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi. Şüphelilerden M.K. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların olaydan önce trafikte tartışma yaşadıkları ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırıldı, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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