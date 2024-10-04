Diyarbakır'da 168 Tutuklama

Diyarbakır'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 469 şüpheliden 168'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayında il genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 469 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 227 kişi de yakalandı.
Yapılan kontrol ve aramalarda, 155 ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca ve 1689 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 168'i tutuklandı.
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