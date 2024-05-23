Diyarbakır'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı

Diyarbakır\'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı

Diyarbakır'da düzenlenen 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, törenle açıldı. Fuarda, 104 stant yer alırken, 13 ülke ve 9 il katılım sağladı. Belediyeler, stantlarda yörelerine ait lezzetleri ziyaretçilere ikram etti. Fuar süresince kültür, inanç ve gastronomi panelleri ile atölyeler düzenlenecek.

23.05.2024 17:19
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Diyarbakır'da "2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" törenle açıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 104 stant yer aldı.

Mersin'in partner il olduğu fuara, 13 ülke ve 9 ilden katılım sağlandı.

Fuara katılan illerin belediyeleri, açtıkları stantlardan yörelerine ait lezzetleri ziyaretçilere ikram etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, 4 gün sürecek fuarda kültür, inanç ve gastronomi panelleri ile atölyelerin olacağını söyledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl da geçen yıl meydana gelen depremlerin büyük kayıplara ve derin yaralara neden olduğunu belirtti.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için herkese görevler düştüğünü dile getiren Akyıl, "Depremden etkilenen şehirlerimizin eski parlak günlerine kavuşmasında turizm sektörü kilit rol oynayacaktır. Sağladığı döviz girdisiyle ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri olan turizmi bu bölgede daha da geliştirmemiz hem bölgenin kalkınmasında hem de yeni iş sahalarının açılmasında büyük etken olacaktır." dedi.

Açılışta, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de konuştu.

Kaynak: AA

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