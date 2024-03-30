Diyarbakır\'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlandı

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.
Kentte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlık yapıldı.
Bu kapsamda, okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi.
Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.
Kentte genelindeki 1 milyon 160 bin 272 seçmen, yarın saat 07.00'den itibaren kurulan 3 bin 963 sandıkta oy kullanabilecek.
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