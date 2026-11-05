Diyarbakır'da 5 ilçede peynir üreten 125 kadın bir yıllık projeyle desteklenecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 ilçede peynir üreten 125 kadın bir yıllık projeyle desteklenecek

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülecek proje kapsamında, 5 ilçedeki 125 peynir üreticisi kadına bir yıl boyunca destek sağlanacak. Kadınların kooperatifleşme süreçleri güçlendirilerek geleneksel süt ürünleri üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Diyarbakır'da "Yerel İş Birliği Modeliyle Kadınların Öncülüğünde Sürdürülebilir Süt Üretimi Projesi" kapsamında peynir üreticisi 125 kadına destek verilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamada, DTSO öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan, Kulp, Dicle, Hani ve Eğil belediyeleri ile Key Ma Kadın Kooperatifi iş birliğinde geliştirilen proje, Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Projeyle 5 ilçede 125 peynir üreticisi kadının desteklenmesi ve geleneksel peynir üretiminin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bir yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında, peynir üreticisi kadın gruplarının oluşturulması, kadınların kooperatifleşme süreçlerinin güçlendirilmesi ve geleneksel süt ürünlerinin üretim kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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