Diyarbakır'da 6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Açıldı

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Diyarbakır'da düzenlenen 6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na Türkiye'nin 59 ilinden 170 firma katıldı. Fuar, bölgenin gastronomisi için önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

12.11.2024 16:48  Güncelleme: 17:52
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Mezopotamya Fuarcılık tarafından organize edilen 6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışında Türkiye'nin 59 ilin lezzeti sergilendi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, kapılarını açtı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Mezopotamya Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın açılışına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Türkiye'nin ünlü gurmesi Cüneyt Aşan ve çok sayıda davetli katıldı.

17 Kasım'a kadar sürecek fuara, 59 ilden 170 firma katıldı. Fuarın açılış konuşmasına yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, geçen yılki fuara 347 bin kişinin katıldığını belirterek, bu yılki hedeflerinin 500 bin ziyaretçi olduğunu söyledi. Kaya, "Bizim için bu fuar önemli. Bölgenin gastronomisini ortaya çıkaracak önemli araçlardan bir tanesidir. Çünkü burada gastronomi, tescil yapmanız ortaya çıkarmanız kendi başına yeterli değil. Eğer gastronomiyi ticarileştiremezseniz, istihdama, bölgeye finansal katkısına çok da fayda sağlayamazsınız. Bunları gelecek kuşaklara mutlaka aktarmalıyız ama bu kuşakların bunlardan faydalanacağı, ekonomik girdi elde edeceği yöntemleri de geliştirmeliyiz" dedi.

"Meyve ve etin harmanlandığı lezzetlerin elde edildiği bir şehirdeyiz"

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise, bereketli hilal ortasında bulunan Diyarbakır'ın 7 milyon dekar araziye sahip olduğunu ifade ederek, bu alanda Türkiye'de çok çeşitli ürünlerde söz sahibi olduğu belirterek, şunları söyledi:

"Gastronomi dediğimiz zaman Türkiye'de alışa gelen bazı yemek lezzetlerin dışında özellikle Diyarbakır'da meyve ve etin harmanlandığı lezzetlerin elde edildiği bir şehirdeyiz. Türkiye'nin her yerinde sebze ve etin işlendiğini biliriz ama meyve ve etin çok rastlanan bir şey değil. Yaşatmaya çalıştığımız lezzetlerin Türkiye'nin her tarafında bilinirliğin artırması çok önem arz etmektedir."

Konuşmaların ardından fuar, kurdele yerine 21 metrelik örgü peynirinin kesilmesinin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Açıldı - Son Dakika
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