Diyarbakır\'da 72 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncel

Diyarbakır'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada yasal olmayan yollarla yurda girdikleri tespit edilen 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi de adliyeye sevk edildi.