Diyarbakır'da 72 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 72 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da 72 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki bir tırı durdurarak yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

10.02.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada yasal olmayan yollarla yurda girdikleri tespit edilen 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Adliye, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 72 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 22:44:48. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 72 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement