Diyarbakır'da Ağız ve Diş Sağlığı Projesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ağız ve Diş Sağlığı Projesi

Diyarbakır\'da Ağız ve Diş Sağlığı Projesi

İlkokul öğrencilerine yönelik diş sağlığı taraması ve eğitimleri gerçekleştiren proje Diyarbakır'da hayata geçti.

13.12.2024 13:18
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Diyarbakır'da hayata geçirilen projeyle okullarda ilkokul çağındaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapan diş hekimleri, onları diş sağlığının korunması konusunda bilgilendiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında ilkokulda okuyan öğrencilere yönelik "Çocuklarda Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Projesi"ni hazırladı.

Dönem başında hayata geçirilen proje kapsamında uzman diş hekimlerinden oluşan 15 kişilik ekip oluşturuldu.

Ekipte yer alan diş hekimleri haftanın 5 günü, hazırlanan planlama çerçevesinde kent genelinde okulları ziyaret ederek ilkokul çağındaki öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlatıyor, ağız ve diş temizliği ile doğru diş fırçalama yöntemlerini uygulamalı gösteriyor, diş sağlığı açısından tüketilmesi gerekli besinlerle ilgili bilgilendirme yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği projeyle diş hekimleri, bugüne kadar 63 okulda 10 bini aşkın öğrenciye ulaştı.

Çalışmayı sürdüren hekimlerin bir durağı da merkez Kayapınar ilçesindeki Vehbi Koç İlkokulu oldu.

"Amacımız, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak"

Diş hekimlerinden Mehmet Efe, AA muhabirine, ağız ve diş sağlığı sorunlarının genelde küçük yaşlarda başladığını, buna başlamadan önce önlem alınmasının önemine işaret etti.

Bunun için kentteki bütün ilkokullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmesi, taraması yapılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Efe, "Öğrencilerin dişlerindeki çürükleri tespit ediyoruz. Onlara nasıl beslenmeleri ve dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve diş çürüklerini önlemek. Çocuklar söylediklerimizi harfiyen yerine getiriyorlar, verdiğimiz her bilgiyi kapıyorlar. Ağız ve diş sağlığı rahatsızlıkları ağrısız seyrettiği için kimi zaman ailenin haberi olmuyor. Muayene sonrası öğrencileri ve öğretmenleri bilgilendiriyoruz. Onlar da ebeveynlerine söyleyerek hastaneye gidip muayene oluyor." dedi.

Diyarbakır'ın 17 ilçesinde ekipler olarak okulları ziyaret ettiklerini belirten Efe, okulda diş hekimi görmenin çocukların diş tedavisi korkusunu yenmesine de olumlu katkı sunduğunu ifade etti.

Hedeflerinin kentteki bütün ilkokullara gitmek olduğunu vurgulayan Efe, "Amacımız, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve diş çürüklerini önlemek. Okullar başladığından bu yana 10 binin üzerinde öğrenciye sağlık taraması yaptık ve eğitimler verdik. Hedefimiz, bütün ilkokul öğrencilerine ulaşmak. Muayene ettiğimiz öğrencilerin çoğu daha önce hiç diş hekimine gitmemişler. Sunduğumuz hizmetten dolayı ailelerden, öğrencilerden ve öğretmenlerden güzel dönüşler alıyoruz. Ailelere çocuklarının 6 ayda bir düzenli olarak diş kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

Öğretmenlerden Özlem Yaşar, müfredat kapsamında da ağız ve diş sağlığı konusunda okulda bilgilendirmeler yaptıklarını ama bunun yeterli olmadığını söyledi.

Yaşar, "Diş hekimlerinin sınıfta ağız ve diş sağlığı taraması yapması, çocuklara eğitim vermesi çok yararlı oldu." ifadesini kullandı.

"Bundan sonra dişlerimi iyi fırçalayacağım"

Öğrencilerden Yağmur Özkaya, daha önce hiç diş hekimine gitmediğini anlatarak, okula gelen doktorların iki dişinde çürük olduğunu söylediğini belirtti.

Özkaya, "Bundan sonra dişlerimi iyi fırçalayacağım. Burada verilen eğitimi aileme de anlatacağım." dedi.

Aras Bulut Dündar ise doktorların dişlerini kontrol ettiğini, diş fırçalamanın önemini anlattığını ifade ederek, arkadaşlarını ve ailesini de dişlerini düzenli fırçalamaları konusunda uyaracağını söyledi.

Arin Çelik ise diş hekimlerini sınıfta görünce çok heyecanlandığını dile getirerek, verilen eğitimler sayesinde dişlerini daha düzenli fırçalayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diş Sağlığı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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