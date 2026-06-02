Diyarbakır\'da Altın Bileklik Hırsızlığı

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişinin, bir kadının düşürdüğü yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın bilekliği bulup uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Urfa Bulvarı'nda meydana geldi. R.T., kolundan çıkan yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın bilekliğini fark etmeden düşürdü. Bir süre sonra bileziğinin olmadığını fark eden R.T., çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yere düşen bileziğin yoldan geçen bir kişi tarafından alındığı görüldü. Durumu polis ekipleri ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'na bildiren R.T., şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.