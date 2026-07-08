Diyarbakır'da Anız Yangını: Kaplumbağa Kurtarıldı

DİYARBAKIR- Mardin kara yolu üzerindeki arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında alevlerden etkilenen kaplumbağa kurtarılarak güvenli alana bırakıldı.

Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerden etkilendiği görülen kaplumbağa, itfaiye personeli tarafından alınarak suyla serinletildi. İlk müdahalesi yapılan kaplumbağa daha sonra doğal yaşam alanına yakın güvenli bir noktaya bırakıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,