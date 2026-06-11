Diyarbakır'da Apartmanda Yangın

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Diclekent Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki havalandırma boşluğunda çıktı. Boşlukta bulunan halılar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,