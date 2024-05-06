Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında 133 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında 133 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır\'da yapılan asayiş uygulamalarında 133 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı. Ayrıca, 196 firari de yakalandı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

06.05.2024 15:01
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Diyarbakır'da polis ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ilçe emniyet birimlerince il genelinde geçen ay yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 438 şüpheliden 133'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, aralarında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 196 firari de yakalandı.

Çalışmalarda, AK-47 uzun namlulu tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 33 kurusıkı tabanca, 819 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

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