Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
18.07.2026 16:35
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Diyarbakır'daki buğday pazarında çıkan tartışmada C.E. kalbinden bıçaklandı, hayati tehlikesi var.

DİYARAKIR'da buğday pazarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan C.E. (25), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki buğday pazarında meydana geldi. C.E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan C.E., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. C.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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