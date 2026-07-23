Diyarbakır\'da Bıçaklı Saldırı Davasında Cezalar Açıklandı

DİYARBAKIR'da, parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ergün Arslan'ın (40) öldürülmesine ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, suça sürüklenen çocuk S.D. yaş ve iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanık ise 'Silahla kasten yaralama' suçundan hapis cezası aldı.

Olay, 3 Nisan 2022'de Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülerek yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirleyerek S.D., E.H.T., Baran Eren, H.İ.P., M.M. ve S.B.'yi gözaltına aldı. S.D., E.H.T. ve Baran Eren tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇEKEN O DEĞİLDİ'

Soruşturma kapsamında fotoğrafı çekildiği öne sürülen kız çocuğu G.S. ile annesi N.S.'nin ifadelerine başvuruldu. G.S.'ye Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilerek kendisini görüntüleyen kişinin o olup olmadığı soruldu. G.S., fotoğrafını çeken kişinin Ergün Arslan olmadığını söyledi. Otopsi raporunda ise Arslan'ın koltuk altında ve her iki kalçasında bıçak yaraları bulunduğu, darp nedeniyle dişlerinin yerinde olmadığı, burun ve dudak bölgesinde yoğun kanama ile vücudunda çok sayıda yaralanma tespit edildiği belirtildi.

İLK KARARDA MÜEBBET CEZALARI VERİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 30 Nisan 2024'te açıklanan ilk kararda mahkeme, S.D. ile Baran Eren'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Baran Eren'in cezası iyi hal indirimiyle 25 yıla, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan S.D.'nin cezası ise yaş indirimi uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü.

Mahkeme, E.H.T., H.İ.P., M.M. ve S.B.'yi de 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından yaş indirimi uygulayarak cezalarını 10'ar yıl 5'er ay hapis cezasına indirdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Ailenin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisi sonucu meydana geldiğini, bıçaklama eyleminin suça sürüklenen çocuk S.D. tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiğini belirtti. Daire, diğer sanıkların öldürme eylemine iştirak ettiklerine ilişkin yeterli değerlendirme ve gerekçe bulunmadığına hükmederek mahkumiyet kararlarını bozdu. Dosya yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Daire ayrıca Baran Eren'in tahliyesine, S.D.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Bozma kararının ardından yeniden görülen davanın 4'üncü ve karar duruşmasına Ergün Arslan'ın eşi ve yakınları, sanıklar, avukatları ve gazeteciler katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında S.D.'nin 'Kasten öldürme', Baran Eren ile suça sürüklenen çocuklar E.H.T., H.İ.P, M.M. ve S.B.'nin ise 'Silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün sol koltuk altına isabet eden bıçak darbesiyle oluşan büyük damar kesisi sonucu meydana geldiğini, diğer sanıkların ise darp eylemine katıldığını belirtti.

AİLE: HEPSİ BİRLİKTE ÖLDÜRDÜ

Duruşmada söz alan Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan ile şikayetçi avukatı, tüm sanıkların iştirak halinde hareket ettiğini savunarak tamamının 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararını hatırlatarak müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

DİĞER 5 SANIK YÖNÜNDEN SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Mahkeme, suça sürüklenen çocuk S.D.'yi 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasını 14 yıla, iyi hal indirimiyle de 11 yıl 8 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlk yargılamada 'Kasten öldürme' ile 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından mahkum edilen diğer sanıklar yönünden ise suç vasfını değiştiren mahkeme, Baran Eren'i 'Silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 27 gün hapis cezasına mahkum etti. E.H.T., H.İ.P., M.M. ve S.B. de aynı suçtan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık bırakıldı.