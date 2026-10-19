Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı geçen yıl silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Cemal A. yargılandığı davada, "kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cemal A. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Cemal A. savunmasında, "Eşimi çok seviyordum. İlk kez babalık duygusu yaşayacaktım. Olay yerine öldürme amacıyla gitmedim. Eşimle konuşmaya gitmiştim ve beni gördüğü gibi hakaret etti. Bebeğimizi aldırdığını düşündüğüm için tabancayla rastgele ateş ettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı, pişmanım." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ailenin avukatları da sanığın cezalandırılmasını, sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Diyarbakır'da yaşayan İlayda Alkaş (22), merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki evine 16 Temmuz 2025'te annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönmüş, binaya girdiği sırada dini nikahla birlikte yaşadığı Cemal A'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.