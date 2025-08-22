Diyarbakır'da Biyonik Kulak Ameliyatı - Son Dakika
Diyarbakır'da Biyonik Kulak Ameliyatı

22.08.2025 12:07
Gazi Yaşargil Hastanesi'nde işitme kaybı yaşayan iki hastaya biyonik kulak ameliyatı yapıldı.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde işitme kaybı yaşayan iki hastaya biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ameliyatın hastanenin kulak burun boğaz uzmanları Op. Dr. Enes Sırma ve Op. Dr. Müslüm Ayral tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Takılan cihaz sayesinde hastaların yeniden duymaya başlamasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biyonik kulak ameliyatı, normal işitme cihazlarının fayda göstermediği ileri derecedeki işitme kayıplarında uygulanıyor. İç kulağa yerleştirilen bu özel cihaz, sesleri doğrudan işitme sinirine ileterek hastaların yeniden duymasını sağlıyor. Diyarbakır'da bu ameliyatın yapıldığı tek kamu hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Uzmanlar, biyonik kulak ameliyatlarının işitme kaybı yaşayan kişilerin hem günlük yaşamını kolaylaştırdığını hem de sosyal hayata katılımını artırdığını belirtiyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Biyonik Kulak Ameliyatı
