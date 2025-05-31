Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi - Son Dakika
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Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi

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Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
31.05.2025 08:17
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Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
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Diyarbakır'da Dicle Nehri üzerindeki adacıklara ekilen uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan yaklaşık 300 kilogram kenevir imha edildi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bismil ilçesinde geçen Dicle Nehri'nin kısmında ve nehir suyunun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yaptıklarıyla incelemede kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON TL

Bot ve traktörlerle belirledikleri alana operasyon düzenleyen ekipler, bin 220 kök kenevir ve piyasa değeri 100 milyon lira olan yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli kök kenevir bitkisi imha edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut:
    Doğaya zarar vermeyin ayıptır :) 1 0 Yanıtla
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