Diyarbakır\'da Büyük Yangın

YANGININ ÇIKIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan ve 3 dükkan, 19 traktör ve 1 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkışı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir traktörde yangının çıktığı ve büyüdüğü görülüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,