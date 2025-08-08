YANGININ ÇIKIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan ve 3 dükkan, 19 traktör ve 1 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkışı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir traktörde yangının çıktığı ve büyüdüğü görülüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Büyük Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?