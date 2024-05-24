Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Cami Nebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada B.B. isimli bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şu anda kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

24.05.2024 22:01
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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada B.B. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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