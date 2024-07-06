Diyarbakır'da çocuk istismarı suçundan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuk istismarı suçundan 14 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda, sosyal medya platformunda çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarla 37 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, 23'ü ise serbest bırakıldı.

06.07.2024 21:37
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Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal medya platformunda, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, Diyarbakır merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çocuk istismarı suçundan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çocuk istismarı suçundan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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