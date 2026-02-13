9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

Diyarbakır'da 9 yaşındaki H.A.'yı kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Gökhan Kıratlı (29), yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRMAYA KALKTI

Olay, geçen yıl 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kıratlı, tişörtünden tuttuğu küçük çocuğu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak "Ağabey beni kurtar" diye bağırması çevredeki esnafın dikkatini çekti.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

İnşaat malzemeleri satan Ahmet Aslan (42), duruma müdahale ederek şüpheliyi durdurdu. Çocuk, Kıratlı'nın elinden kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin Gökhan Kıratlı olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kıratlı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalanarak tutuklandı.

SAVCILIK 10 YILA KADAR CEZA TALEP ETTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık hakkında, "Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Kıratlı ve taraf avukatları hazır bulunurken, mağdur çocuk ve ailesi duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin istenen raporun dosyaya girdiğini ve rapora göre ilgili maddelerden yararlanamayacağının tespit edildiğini belirtti.

Sanık savunmasında, "Öldürme ya da taciz gibi bir düşüncem yoktu. Psikolojik sorunlarım vardı. Pişmanım" diyerek tahliye talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Kıratlı'yı suçun sabit olduğu gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.