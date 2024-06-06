Diyarbakır'da çocuklar Anzele'ye akın etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklar Anzele'ye akın etti

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için tarihi Anzele Suyu'na akın etti. Kimisi kırık koluyla suda serinlemeye çalışırken, kimi de çocuğunu getirip eğleniyor. Havaların sıcak olması nedeniyle çocuklar ve aileleri Anzele Suyu'nda serinleyerek keyifli vakit geçiriyor.

06.06.2024 15:22
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Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla çocuklar Anzele'ye akın etti

Poyraz Bilici: "Kolumun kırık olmasına rağmen yüzüyorum"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için tarihi Anzele Suyu'na akın etti. Kimisi kırık koluyla suda serinlemeye çalışırken, kimi de çocuğunu getirip eğleniyor.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Suyu'nda yaz mevsimiyle birlikte sezon açıldı. Kavurucu sıcaklıklara dayanamayan çocuklar binlerce yıllık su kaynağına girerek serinliyor. Çocuklar tarihi Anzele Suyunda yüzerken, kiminin ailesi gölgelik alanda serinlerken, kiminin ise kendisiyle suya giriyor.

'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısını aldırış etmeden suya giren çocuklardan Poyraz Bilici (14), kolunun kırık olduğunu, buna rağmen suya girdiğini söyledi.

Bilici, "Diyarbakır'daki Anzele Suyunda arkadaşlarımla birlikte serinlemeye çalışıyoruz. Kolumun kırık olmasına rağmen yüzüyorum. Havalar sıcak olduğu için su bizi serinletiyor" dedi.

11 yaşındaki Ebubekir Güler ise, "Havalar sıcak olduğu için Anzele Suyuna yüzmeye geldik. Her yıl mutlaka buraya yüzmeye geliyoruz. Akşamları da burası dolu oluyor" diye konuştu.

Çocuğunu sıcak havada serinlemesi için Anzele Suyu'na getirdiğini ifade eden Faysal Elturak, boş kaldığı sürece çocuklarını mutlu etmeye çalıştığını belirtti.

Elturak, "Anzele Suyu çocukların eğlence yeri. Çocuğumu hemen hemen her gün buraya serinletmeye getiriyorum. Çocuklar mutlu olunca biz de onlarla beraber mutlu oluyoruz. Çocuğumuz hem stresini atmış oluyor. Çocuğum akşam eve gittiğinde huzurlu bir şekilde yatıyor, ertesi gün yine beni götür diyor. Biz de boş kaldığımız sürece çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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