Diyarbakır'da Çocuklar İçin Oyun Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çocuklar İçin Oyun Etkinliği

Diyarbakır\'da Çocuklar İçin Oyun Etkinliği

Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte 32 anaokulu, 100'den fazla oyun ile çocuklara eğlenceli anlar sundu.

24.10.2024 10:46
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Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencileri için "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 32 anaokulunun katılımıyla yüzden fazla oyun içeriği ile stantlar kuruldu.

Etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selahattin Balkan, anaokullarından seçilen 64 öğretmenin çocuklar için 100 oyun etkinliği hazırladığını söyledi.

Stantlarda geleneksel oyunlarla ebeveynleri çocukluklarına götüreceklerini belirten Balkan, şunları kaydetti:

"Akıl ve zeka oyunlarıyla çocuklarımızın bilinçsel kapasitesini biraz ısıtıcağız. Ardından parkur oyunlarıyla çocukları hareketlendirerek biraz yoracağız. Daha sonra ise masal ve müzik dinletisiyle çocukları dinlendireceğiz. Etkinliğin sonunda günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verip onları uğurlayacağız. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum."

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve beraberindekiler stantları gezerek çocuklarla oyun oynadı.

Kaynak: AA

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