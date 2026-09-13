Diyarbakır'da çocuklara iklim farkındalığı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklara iklim farkındalığı etkinliği düzenlendi

Diyarbakır\'da çocuklara iklim farkındalığı etkinliği düzenlendi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, standı ziyaret edenlere tohum topu dağıtıp iklim krizi ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, standı ziyaret edenlere hazırladıkları tohum toplarını dağıtıp iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgilendirdi.

Katılımcılar, etkinlik alanındaki "İklim Ağacı" ve "İklim ve Çocuk Hakları Mesajı Sandığı"na dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcisi ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Pelin Aydeniz Bülbül, AA muhabirine, iklim krizinin çocuk haklarını doğrudan etkileyen bir durum olduğunu söyledi.

Bakanlığın koordinasyonunda Çocuk Hakları Komitesi üyeleri olarak farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bülbül, "Bu kapsamda çocuklarımızla bir iklim ağacı oluşturduk. Bu ağaca vatandaşlarımız, "İklim krizi çocuk haklarını nasıl etkiliyor', 'Sürdürülebilir bir yaşam için neler yapılabilir' ve 'Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için iklim kriziyle nasıl mücadele edebiliriz?' şeklindeki sorulara karşılık yazdıkları çözüm önerilerini asıyor." dedi.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetlere de değinen Bülbül, standı ziyaret eden misafirlere toprakla buluşturmaları için tohum topları dağıttıklarını belirtti.

Bülbül, öte yandan 'ekran bağımlılığına' ve 'dijital ayak izine' yönelik de koruyucu bilgilendirmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi Yıldız Araç da yaşanabilir bir dünya için arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Böyle bir projede yer aldığım ve insanları bilgilendirdiğim için çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımla çok güzel bir uyum yakaladık. Topluma yönelik projeler yapıyoruz. Çocuklarla konuşuyoruz, onları bilinçlendiriyoruz."

Standı ziyaret eden sınıf öğretmeni Dilan Akçer ise etkinlikte dağıtılan tohumları öğrencileriyle toprakla buluşturacağını ve aynı bilinci onlara da aktaracağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çocuklara iklim farkındalığı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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