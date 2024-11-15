Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, elektrik direği için açılan çukura düştü.
Çocuğu çukurdan çıkaramayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çocuğu sıkıştığı çukurdan çıkardı.
Çocuk, kontrol için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Çukurda Sıkışan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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