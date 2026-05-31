Diyarbakır'da Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Deprem Konutları Tamamlandı

Diyarbakır\'da Deprem Konutları Tamamlandı
31.05.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, depremzedelere konut teslimatlarının yapıldığını ve desteklerin sürdüğünü açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Oğlaklı Deprem Konutları'nda yaşayan Sevgi ve Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremden etkilenen 11 ilde, 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti.

Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri, depremzede vatandaşların zorlanmayacağı şekilde, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılması planlandı.

Bu kapsamda, arsa ve altyapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılıyor. Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanıyor. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlıyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde TOKİ tarafından 481 afet konutu inşa edildi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Murat Kurum, Diyarbakır, Politika, Bağlar, Deprem, Güncel, Finans, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Yüzyılın fırsatı Galatasaray’ın ayağına geldi Hedef Barcelonalı yıldız Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:51
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 19:37:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.