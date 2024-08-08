Diyarbakır'da depremzedelerin hak sahipliği başvurusu sona eriyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da depremzedelerin hak sahipliği başvurusu sona eriyor

Diyarbakır Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin hak sahipliği borçlandırması başvurusunun 2 gün sonra sona ereceğini duyurdu.

08.08.2024 19:17
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Diyarbakır Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin hak sahipliği borçlandırması başvurusunun 2 gün sonra sona ereceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran'da başladığı belirtildi.

Yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 12 Haziran-10 Ağustos'ta borçlandırma ilanına çıkıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edilmiştir. 7269 sayılı Kanunun (3177 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos'a kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Bu sebeple borçlandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın, borçlandırma işlemleri için Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne ve il dışında bulunan hak sahiplerinin ise bulundukları ilin AFAD İl Müdürlüğüne şahsen veya kanuni vekilleri aracılığıyla başvurmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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