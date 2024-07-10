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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kadın cesedi bulundu.

Bismil ilçesinin kırsal Aralık Mahallesi mevkisinde, Dicle Nehri'nde bir ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kadına ait olduğu belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan alzheimer hastası Zühre E'ye ait olduğu öğrenildi.