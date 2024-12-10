Diyarbakır'da Dicle Teknokent Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dicle Teknokent Bilgilendirme Toplantısı

Diyarbakır'da mimar ve mühendisler için Dicle Teknokent'te sağlanan destekler tanıtıldı.

10.12.2024 11:16
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Diyarbakır'daki mimar ve mühendislere Dicle Teknokent bünyesindeki firmalara yapılan destekler tanıtıldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince yapılan açıklamaya göre, "Biz Bize Konuşmalar Projesi" kapsamında Dicle Teknokent Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinliklerle teknoloji, şehircilik, çevre ve üretim gibi konuları gündeme getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sönmez, düzenledikleri toplantıda mimar ve mühendislere Dicle Teknokent'te yürütülen faaliyetler, firmalara sağlanan destekler, başarı hikayeleri ve AR-GE ürünlerinin ticarileşme süreçleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Girişimcilik ve inovasyona önem veren bir yaklaşımla çalıştıklarını kaydeden Sönmez, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeleri, değişim ve dönüşümü modern dünyanın temel parolası olarak görüyoruz. Yapay zeka, dijital dönüşüm, akıllı fabrikalar, insansız sistemler, otonom robotlar gibi konularda milli ve yerli yeteneklerin geliştirilmesini stratejik olarak öncelikli görüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu gelişmelere dikkat çekmeyi, dijital toplum çalışmalarının kendi manevi ve kültürel değerlerimiz ile barışık bir şekilde yürütülmesine destek vermeyi temel görev olarak kabul ediyoruz."

Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akın da "AR-GE'nin Ticarileşmesi ve Teknokentler" konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Akın, "Bugün Dicle Teknokent'te 95 firmamız farklı alanlarda yüzde 100 doluluk kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımızda yaklaşık 500 kişi çalışıyor ve bu 500 kişinin ürettiği AR-GE yüksek teknoloji ürününü satmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl farklı sektörlerde ihracata başladık. Firmalarımızın yazılım olarak ürettiği ürünler yurt dışına ihraç ediliyor ayrıca hocalarımızın ürettiği lens ve temizleme solüsyonunun ihracatına başladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dicle Teknokent Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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