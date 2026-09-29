Diyarbakır'da Dr. Çelik, oğlunun doğum günü isteğiyle 24 yıllık sigarayı bıraktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Uzman Dr. Rıdvan Çelik, 7 yaşındaki oğluna doğum günü hediyesi olarak sigara bağımlılığından kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde 38 yaşındaki Uzman Dr. Rıdvan Çelik'in 24 yıldır kullandığı sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Çelik, çocuk yaşta kullanmaya başladığı sigarayı uzun yıllar günde 2,5 paket tüketti.

Tansiyon rahatsızlığı bulunan Çelik, bu süreçte sigara kullanımına bağlı nefes darlığı şikayeti de yaşamaya başladı.

Televizyonda ve sosyal medyada gördüğü kamu spotlarından etkilenen 7 yaşındaki oğlu Civan Dara, hayat kalitesi düşen Çelik'e "Baba bu seneki doğum günü hediyem olarak lütfen sigarayı bırakır mısın? Başka hediye ya da parti istemiyorum." dedi.

Çelik, oğlunun bu sözlerinden etkilenerek yaklaşık 3 hafta önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

Burada nikotin bandı uygulaması ve aldığı tıbbi destekle 24 yıl kullandığı sigarayı bırakmayı başaran Çelik'e bu süreçte en büyük motivasyonu oğlu sağladı.

"Dumana maruz kalmasın diye çocuğumla hiç vakit geçiremediğimizi hissettim"

Uzman Dr. Çelik AA muhabirine, tansiyon rahatsızlığının bulunduğunu, nefes darlığına neden olan sigara kullanımının sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sigara kullandığı dönemde oğluyla yeterince zaman geçiremediğini ifade eden Çelik, "Gündüz ben işteyim, çocuğum okulda. Eve gittiğimizde sigara kullandığım için sürekli balkonda vakit geçiriyordum. Dumana maruz kalmasın diye çocuğumla hiç vakit geçiremediğimizi hissettim." dedi.

Çelik, sigarayı bırakma kararı almasında en büyük etkenin oğlu olduğunu anlatarak, "Oğlum 'sigara öldürür' yazısını gördükçe bana baskı kurmaya başladı. Temmuz ayında 'Baba bu seneki doğum günü hediyem olarak lütfen sigarayı bırakır mısın? Başka bir hediye ya da parti bile istemiyorum' deyince bir motivasyon oluştu bende. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdum. Oradaki hocamız durumu değerlendirdi. Sigarayı bırakma dönemine girdik. Çok şükür devam ediyoruz." diye konuştu.

"Hastalara 'sigarayı bırak' derken mahcubiyet yaşamıyorum"

Meslek hayatı boyunca akciğer kanseri ve kalp krizi nedeniyle çok sayıda hastasını ve ailesinden bazı kişileri kaybettiğini ifade eden Çelik, bazı hastalarında da sigaranın yarattığı tahribatı gördüğünü belirtti.

Çelik, kendi sağlığında da sigaranın yarattığı tahribatı hissettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Oğlumun ve hocamın da desteğiyle sigarayı bıraktım. Çok şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Sigarayı bıraktığımdan beri hayatımda önemli değişiklikler yaşadım. Hastalara 'Sigarayı bırak' derken mahcubiyet yaşamıyorum. Hastalara 'Sigara içiyor musunuz? Bırakabilirsiniz' diyebilmenin öz güveni artık var. Koku ve tat almamda ciddi gelişme oldu. Kokmamak, yediğin şeyin kokusunu ve tadını alabilmek gerçekten tarif edilemez bir duyguymuş. Yaklaşık 24 yıldır bu duygudan mahrummuşum."

"Doğum gününde ona artık sigara içmeyen bir baba olduğumu müjdeleyeceğim"

Doğru bir motivasyon, uzman hekim desteği ve kararlı yaşam tarzı değişiklikleriyle sigara bağımlılığından kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Çelik, sigarayı bırakmasının oğlu için çok büyük bir gelişme olduğunu vurguladı.

Dr. Çelik, "Oğlum 3 haftadır gidip gelip 'Harikasın baba, benim sayemde sigarayı bıraktın, benim için bıraktın, beni çok seviyorsun' diyor. Sabah akşam bu cümleleri duymak beni sigaradan daha çok uzaklaştırıyor. Kasım ayındaki doğum gününde de ona artık sigara içmeyen bir baba olduğumu müjdeleyeceğim. Oğluma ayrıca doğum günü hediyesi de alacağım. Sigarayı bırakmanın bence en güzel etkisi çocuğumla daha çok vakit geçirmek." dedi.

"Yüksek nikotin bağımlılığı olan gruptaydı"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Uzman Dr. Ahmet Yosunkaya, poliklinikte hem yüz yüze hem de Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden çevrim içi görüşmelerle kesintisiz hizmet sunduklarını belirtti.

Yosunkaya, danışanlarından Rıdvan Çelik'i önceden tanıdığını, meslektaş olduklarını dile getirerek, "Aslında sigara bağımlılığının ne olduğunu en az benim kadar kendisi de biliyor ama bu durumda dahi profesyonel destek almak önemli oluyor." ifadesini kullandı.

Çelik'in sigarayı bırakmak için yaptığı başvuruyla diğer sigara bağımlılarına da örnek olduğunu belirten Yosunkaya, şunları kaydetti:

"Rıdvan Çelik uzun yıllar sigara kullandığını belirtmişti. Yüksek nikotin bağımlılığı olan gruptaydı. 24 yıldır sigara içtiğini ifade etmişti. Bu açıdan aslında zor bir grupta fakat bu kişiler de sigarayı bırakabiliyor. Bütün sigara kullanan vatandaşlarımıza sigara bırakma polikliniklerine başvurmalarını öneririm."