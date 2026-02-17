Diyarbakır'da 'Dünya Anadil Günü' Kapsamında Esnafa Kürtçe Fiyat Etiketi ve Tabela Dağıtıldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü etkinlikleri kapsamında semt pazarında Kürtçe fiyat etiketi ve iş yerlerine tabela dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dil Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Anadil Günü etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen programda DBB Meclisi Eş Sözcüsü Demet Ceylan, Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlüğü, Kayapınar Belediyesi meclis üyeleri, Kültür Müdürlüğü, Dil Komisyonu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, dil duyarlılığını artırmak amacıyla semt pazarı esnafını ziyaret etti.

Semt pazarında esnafa Kürtçe ve Zazaca sebze ve meyve isimlerinin yer aldığı fiyat etiketleri dağıtıldı. İş yerlerine ise Kürtçe "açık-kapalı" ve "hoş geldiniz" yazılı kapı tabelaları verildi.

Dil Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında 19-22 Şubat günleri arasında film gösteriminden panele, forumdan konsere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.