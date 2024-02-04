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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 10 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 10 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Diyarbakır\'da düzenlenen operasyonda 10 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Diyarbakır'da yapılan planlı çalışmalar sonucunda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 10 şüpheli tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen 'Pusula' operasyonunda, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha önce İstanbul'da kuyumcu soygununa karıştığı ve 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

04.02.2024 09:21
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Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, planlı çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılar tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Pusula" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 10 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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