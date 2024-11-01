OLAY KAMERADA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı döner bıçağıyla yaralayan Emrullah V.'yi bu sırada mesaisine giden polis memurunun bacağından vurduğu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun şüpheliyi bacağından vurduğu, çevredekileri uzaklaştırdığı yer aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Gıyasetttin TETİK/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Ekmek Fırınında Soygun: Polis Şüpheliyi Vurdu - Son Dakika
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